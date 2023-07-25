Результаты второго этапа REC

24 июля на подмосковной трассе Moscow Raceway прошла 4-часовая гонка – второй этап REC 2023. В этом году первые два этапа четырехчасового марафона проходили в статусе двухэтапного Чемпионата Москвы. На старт в этот раз вышел 21 экипаж (53 пилота). Гонка получилась зрелищной за счет контактной борьбы в классе GT, новых участников и возвращению на трассу лидеров прошлого сезона.

Второй этап четырехчасового марафона Russian Endurance Challenge на подмосковной трассе Moscow Raceway в этом году прошел в статусе ГРАН-ПРИ Москвы, а титульным партнером этого этапа стал автомобильный портал АВТО MAIL.RU. Небольшой дождь во время квалификации не смог помешать ни командам, ни зрителям. Из 21 допущенных к соревнованиям экипажей на старт вышли все, но зрители, к сожалению, так и не дождались Marussia B2 под номером 27 (команда NRG Motorsport), которая дебютировала на первом этапе. Экипаж снял заявку еще до административного контроля по причине технической неготовности автомобиля к соревнованиям. Зато в строй вернулась «любимица» всех зрителей, обновленная Marussia GT (экипаж 7, команда IYengineering & Mospolytech).

Эта гонка стала дебютом сразу для нескольких команд в классах GT Pro и GT: ThugRanch (Chevrolet Corvette экипаж 16), Virga Racing (Toyota Supra 34), TeamGaris (Toyota Supra 74), объединенный экипаж Iskra Motorsport и Balchug Racing (Toyota Supra 37).

Основная интрига в классе GT Pro заключалась в соперничестве двух Mercedes GT3 команд Capital RT (13 номер) и Yadro Motorsport (48 номер). Несмотря на «звездный» состав экипажа 48 (Виктор Шайтар, Александр Скрябин, Ринат Салихов), они были только третьими на подиуме в классе из-за получения многочисленных штрафов по ходу гонки. Лидером в классе и в «абсолюте» стал экипаж 13 (Денис Ременяко, Иван Самарин), который безупречно провел всю гонку и не оставил шансов своим соперникам. Единственный, кто мог навязать им борьбу, это команда Spora GT (63 номер) на Lamborghini Gallardo, но они в итоге финишировали только вторыми.

Экипаж 71 на KTM X-BOW снова постигла неудача. Поскользнувшись на масляном пятне, автомобиль занесло в ограждения. Они смогли вернуться в гонку, но шансы на подиум были потеряны.

По словам, Александра Масленникова, на следующий этап они планируют перейти из GT Pro в класс GT, который технически им больше подходит.

Marussia GT (экипаж 7, команда IYengineering & Mospolytech) получила ряд небольших обновлений, успешно протестировав их накануне этапа, что в совокупности должно было значительно улучшить ее ходовые характеристики. Однако, уже на квалификации опять стала проявляться «плавающая» ошибка, которая приводила к потере мощности, таким образом она смогла добраться только до 13 места в общем зачете исключительно благодаря профессионализму пилотов (Виталий Ларионов и Георгий Ефросинин) и усилиям механиков.

В самом многочисленном классе, GT, было по-настоящему жарко. Много борьбы, доходившей до контакта, обидные сходы и возвращения… Во второй половине гонки зрители наблюдали за схваткой BMW 98 (Олега Семенов, Владимир Атоев) и Toyota Supra 74 (Михаил Лобода и Давид Погосян), но в этот спор неожиданно вмешался Mercedes 10 (Евгений Чикинев, Алексей Денисов). Евгений, будучи круговым, сместился во время обгона и столкнулся с BMW 98.

Автомобиль Олега Семенова получил значительные повреждения, а экипаж 74 вырвался вперед. Не успели погрузить BMW на эвакуатор, как в том же повороте вылетел и его «обидчик» под номером 10. Зрители трансляции могли быть свидетелями эмоционального разговора между двумя пилотами.

Через некоторое время оба эти экипажа вернулись на трассу, но уже не смогли претендовать на высокие места. Победителем в классе GT стали Иван Лукашевич и Антон Немкин (Motorsharks, Mercedes 83), которые вернулись в серию после небольшого перерыва и наглядно продемонстрировали свое превосходство.

В классе GT Light смена лидера. Неожиданно вперед вырвались два экипажа на классических BMW (OBAGRA Racing Team №36 и CLASSIC CAR Racing №92), сместив экипаж Mazda 53 на третью строчку. Не совсем удачно сложилась гонка для экипажей CLASSIC CAR Racing №9 (BMW) и MazdahighPower №29 (Mazda) – 19 и 21 в итоговом протоколе соответственно.

В классе CN в этот раз было всего два участника. Первое место занял уже опытный экипаж 44 (Гонки и очка). 2 место занял шорткат №43 (Alex Racing Team). В этом классе тоже не обошлось без технических сложностей, но стоит отметить, что для 43 экипажа это тоже был дебют в длинных гонках и команда получила ценный опыт для будущих соревнований.

В этом году для зрителей автодрома организована обширная развлекательная программа: гоночное такси, трек-сессии на заряженных спортивных автомобилях, экскурсии по боксам команд и по гоночной трассе, детский автослалом, вилли-машина, скай лифт на воздушном шаре, скейт зона, детский игровой компплекс, полеты на вертолете, а так же фудкорт и продажа сувениров. На автодроме весь день царила атомосфера спортивного праздника, многочисленные гости не расходились до самого награждения.

Анастасия Бендикова, директор генерального организатора REC, АНО Спортивный клуб «АСПАС»: «Мы были приятно удивлены успеху второго этапа REC. По опыту проведения соревнований, июль не самый лучший месяц с точки зрения зрительского внимания из-за отпускного сезона. Однако, зрителей было не меньше, чем на первом этапе в мае, около 4 000. Более того, благодаря субботнему формату, зрители в среднем находились на автодроме дольше обычного. Также порадовали цифры онлайн трансляции этапа – более 800 тысяч просмотров! Теперь перед нами самый ожидаемый этап сезона – III этап REC на автодроме «Игора Драйв» в рамках фестиваля GARAGE FEST».

Итоги II этапа REC / ГРАН ПРИ Авто Mail.ru

Лидеры абсолютного зачета

Экипаж № 13, Сapital Racing Team

Денис Ременяко, Иван Самарин, Merсedes AMG GT3

(600 лс/макс скорость 270 км.ч)

КЛАСС CN

1 место №44, Гонки и Точка

Верещагин Вадим, Добрынина Татьяна, Пугачев Иван, Соловов Дмитрий, Shortcut

(195 л.с/ макс скорость 210 км.ч)

2 место №43 Alex Racing Team

Шутемов Александр, Жучков Даниил, Shortcut (190 л.с/ макс скорость 195 км.ч)

КЛАСС GT Pro

1 место Capital Racing Team №13

Денис Ременяко, Иван Самарин, Merсedes AMG GT3

(600 л.с /макс скорость 270 км.ч)

2 место SPORA GT №63

Симонов Михаил, Вартанян Александр, Борисов Сергей, Lamborghini Gallardo GT3

(560 л.с, 280 км/ч)

3 место YADRO Motorsport №48

Салихов Ринат, Шайтар Виктор, Скрябин Александр, Merсedes AMG GT3

(600 л.с /макс скорость 270 км.ч)

КЛАСС GT

1 место MOTOR SHARKS №83

Немкин Антон, Лукашевич Иван, Mercedes AMG GT4

(350 л.с / макс скорость 235 км/ч)

2 место TeamGaris №74

Погосян Давид, Лобода Михаил, Toyota Supra GT4

(430 л.с/ макс скорость 250 км/ч)

3 место Iskra Motorsport №37

Киракозов Кирилл, Солуковцев Андрей, Toyota RG Supra GT4

(420 л.с/макс скорость 250 км/ч)

КЛАСС GT Light

1 место OBAGRA Racing Team №36

Агнивин Владислав, Рамазонов Рустам, Образцов Дмитрий, BMW M3 E36

(286 л.с/ макс 220 скорость 220 км/ч)

2 место CLASSIC CAR Racing №92

Гордюшкин Максим, Квашнин Константин, Овсиенко Роман, Володин Евгений,

BMW E92 (235 л.с/ макс скорость 250 км/ч)

3 место Mazda Karting Academy №53

Смирнов Валерий, Балдин Сергей, Грибанов Алексей, MAZDA 3

(200 л.с/макс 200 км/ч)

Следующий этап пройдет 5 августа на автодроме «Игора Драйв» в рамках фестиваля музыки и скорости GARAGE FEST.