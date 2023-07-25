Резервный гонщик Aston Martin Стоффель Вандорн примет участие в шинных тестах, которые пройдут на трассе в Спа 1-2 августа. Для бельгийца это будет первое возвращение за руль машины Формулы 1 со времён тестов за Mercedes в Абу-Даби в декабре 2020 года.

Тесты будут посвящены работе с шинами для сезона 2024 года, которым не требуется предварительный прогрев в термочехлах. Предстоящие тесты – возможность для Вандорна оценить актуальную машину Aston Martin AMR23, с которой он знаком только по работе на симуляторе.

Планируется, что в тестах в Спа примут участие и основные гонщики McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри – каждый отработает по одному дню.