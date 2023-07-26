Дерек Уорик – третий стюард Гран При Бельгии

Бывший гонщик Формулы 1 и победитель «24 часов Ле-Мана» Дерек Уорик приглашен FIA на роль третьего стюарда Гран При Бельгии.

Вместе с ним спорные моменты будут разбирать представитель американской федерации IMSA, сын бывшего руководителя McLaren Тим Майер и бельгиец Матьё Реммери, работающий стюардом на гонках Ф2, Ф3 и Формулы E.

В этом году в Австрии, Саудовской Аравии, Австралии и Азербайджане в роли третьего стюарда работал Энрике Бернольди. В Бахрейне и Испании – Дерек Уорик, в Майами – Дэнни Салливан, в Монако – Эммануэле Пирро, а в Венгрии – Витантонио Лиуцци.