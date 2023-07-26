Формула 1 планирует получить выплаты от отелей в Вегасе

В ноябре Формула 1 приедет в Лас-Вегас, где пройдёт предпоследний этап сезона. Гонка состоится на городской трассе, часть которой проходит по знаменитому бульвару Лас-Вегас-Стрип, вдоль которого расположены отели и казино.

Владельцы этих заведений рассчитывали на неплохую прибыль, поскольку из окон отелей и казино открываются неплохие виды на трассу, но реальность оказалась не такой радужной. Как пишет The New York Post, владельцы заведений, расположенных вдоль Лас-Вегас-Стрип, получили письмо от Liberty Media с предложением оплатить лицензионные сборы за возможность показывать гостям трассу из расчёта $1500 за человека. Для некоторых заведений суммы выплат составят несколько миллионов долларов США.

В противном случае, если выплаты не будут проведены, в Формуле 1 предпримут меры, чтобы у гостей этих заведений не было возможности смотреть на трассу. В качестве мер предусматривается установка заградительных баннеров или использование направленного освещения.

В письме, которое получили отели и казино, говорится следующее: «Организаторы Гран При Лас-Вегаса предпримут разумные усилия, чтобы вид на трассу был у сделавших лицензионные отчисления».

Один из владельцев казино так прокомментировал инициативу Формулы 1: «Они буквально трясут людей, обещая перекрыть обзор, если им не заплатят. Просто безумие, что они просят деньги за публичное мероприятие, которое проходит по улицам города».