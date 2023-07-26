Фредерик Вассёр: Второе место ещё возможно

Итальянская пресса внимательно следит за выступлениями Ferrari, и если команда не добивается успеха, то нещадно критикует коллектив из Маранелло. Особенно сильно достаётся руководителю, но со стороны кажется, что Фредерик Вассёр не обращает внимания на критические выпады в свой адрес. Руководитель Скудерии рассказал, как ему удаётся сохранять спокойствие в условиях прессинга.

Фредерик Вассёр: «Не принимайте на свой счёт, но я не читаю прессу и не сижу в социальных сетях. Благодаря этому я не чувствую никакого прессинга со стороны журналистов – вообще никакого. Возможно, я просто с другой планеты! Скорее всего, я единственный руководитель команды, у которого нет социальных сетей.

Мне так комфортнее. Я могу принимать ежедневные решения, основываясь на собственных ощущениях, а не на комментариях со стороны.

Скорее прессинг ощущаешь из-за того, что он тебя окружает. Когда я утром прихожу в офис или ухожу вечером домой, у ворот меня всегда встречают люди. Я чувствую страсть, которая окружает команду, и это гораздо важнее, чем всё остальное.

Когда я работал в Энстоуне [Фредерик Вассёр руководил командой Renault в 2016 году] за весь сезон только один раз какой-то парень пришёл к нашему главному входу! А в Ferrari я каждый день вижу людей у ворот базы. Я чувствую их страсть на каждой трассе, на каждой встрече с болельщиками – было бы глупо утверждать, что я всего этого не замечаю. Однако я не принимаю решения, исходя из их пожеланий».

Комментируя результаты нынешнего сезона, Фредерик Вассёр сказал: «Мы начали год с высокими ожиданиями, но довольно быстро поняли, что сезон будет сложным. Я хочу, чтобы во второй половине сезона мы не упускали возможности. У команды очень много проблем, но важно сохранять оптимизм и максимизировать потенциал машины с точки зрения заработанных очков. Второе место по итогам сезона возможно, и у нас есть потенциал бороться за поулы.

Даже в Сильверстоуне, нашем худшем уик-энде с точки зрения результатов, в квалификации вплоть до 15-го поворота наши гонщики ехали круг в том же темпе, что и Макс Ферстаппен. Мы не смогли поработать во второй тренировке, не оценили шины на длинной серии кругов и из-за этого оказались в роли догоняющих. Команда рискнула в гонке, но нам не повезло с автомобилем безопасности.

В итоге наши гонщики финишировали девятым и десятым. Пять лет назад с такими небольшими проблемами мы бы вполне финишировали третьими. Но сейчас борьба настолько плотная, что ты не можешь себе позволить ни малейшей ошибки – всё нужно делать идеально.

Не секрет, что у нас проблемы с машиной в условиях сильного ветра. Команда поняла это довольно рано, и сейчас все усилия направила на решение этой проблемы. Первые новинки, направленные на устранение этого недостатка, мы привезли в Австралию, и они сработали достаточно хорошо. Но это долгий процесс, поскольку непросто сделать машину менее чувствительной к порывам ветра.

Иногда мы привозим новинки, которые хорошо себя показали в аэродинамической трубе, но на трассе оказывается, что из-за них машина начинает раскачиваться на прямых. В итоге вместо ожидаемого шага вперёд, нам приходится увеличивать дорожный просвет для решения проблемы, и мы остаёмся на месте с точки зрения прогресса.

Процесс доработки не такой простой и занимает много времени. Мы в состоянии решить проблему с раскачкой на прямых непосредственно на трассе за счёт настроек, но это приводит к потере скорости.

Лучший способ подготовиться к 2024 году – хорошо поработать в 2023-м. Мы должны сложить вместе все составляющие, должны попытаться прибавить. Главное сосредоточиться на раскрытии потенциала и развивать ту машину, которая у нас есть.

Многие из решений можно использовать в следующем году, и это подходящая опция для нас. Было бы ошибкой сказать, что мы прекращаем дорабатывать нынешнюю машину и полностью переключаемся на проект 2024 года».

Прокомментировал Фредерик Вассёр выступления Шарля Леклера и Карлоса Сайнса: «Позади Макса Ферстаппена идёт очень плотная борьба – разница в одну-две десятые разделяет несколько позиций, поэтому все гонщики этой группы порой действуют иррационально. Им приходится слишком сильно атаковать, чтобы преуспеть, и это приводит к большим ошибкам, нежели допускает Макс, находящийся в зоне комфорта.

Он на шаг впереди и отлично справляется с работой, но ему не нужно прилагать все усилия, чтобы отыграть последнюю сотую.

Мы не должны просить своих гонщиков действовать спокойнее, мы должны понять их подход. В команде состоялось уже много обсуждений на эту тему. Наши гонщики и сами прекрасно знают, когда у них всё получается, а когда они допускают ошибку. Я принимаю ошибки гонщиков, ведь это часть игры. Мы все ошибаемся. Важнее всего стараться прибавить, а не прекращать борьбу из-за боязни ошибок.

Я верю в людей в команде. Они могут выигрывать гонки, ведь у них огромный потенциал. Мы должны прибавить. Цель любой гоночной команды в мире, не важно, картинговой или Формулы 1, стать завтра лучше, чем сегодня. Это вопрос менталитета, и правильный менталитет критически важен».