Гран При Бельгии: Изменения на трассе и зоны DRS

Накануне Гран При Бельгии в FIA рассказали об изменениях на трассе в Спа и подтвердили расположение двух зон DRS.

Во втором повороте переложен асфальт в зоне безопасности и установлены новые поребрики. Вдоль трассы на участке от первого до второго поворота, в пятом повороте, в восьмом, девятом, десятом и четырнадцатом поворотах обновлено травяное покрытие.

По сравнению с прошлым годом зоны DRS не изменились. Точка замера интервала первой зоны DRS расположена в 240 метрах перед вторым поворотом, а точка активации – через 230 метров после четвертого поворота.

Точка замера интервала второй зоны DRS находится в 160 метрах перед восемнадцатым поворотом, а точка активации – через 30 метров после девятнадцатого.