Гран При Франции: Любопытная статистика

Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Франции…

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Гонка

Квалификация

Выиграв квалификацию в Поль Рикар, Шарль Леклер завоевал седьмой поул в сезоне и 16-й в карьере, сравнявшись по этому показателю с Максом Ферстаппеном, Стирлингом Моссом и Фелипе Массой.

По числу поулов Леклер вышел на третье место в истории Ferrari, уступая Ники Лауде (23) и Михаэлю Шумахеру (58). Леклер в 20-й раз за карьеру стартовал с первого ряда.

Макс Ферстаппен квалифицировался вторым, 37-й раз за карьеру стартовав с первого ряда – голландец сравнялся по этому показателю со Стирлингом Моссом, Дэвидом Култхардом и Марком Уэббером.

На двенадцатом этапе Шарль Леклер и Макс Ферстаппен шестой раз в этом году разделили первый ряд стартового поля.

Третье время Серхио Переса – его лучший результат на квалификациях в Поль Рикар.

Льюис Хэмилтон квалифицировался четвертым, повторив лучший результат Mercedes в этом сезоне – и впервые в этом году стартовал четвёртым в двух гонках подряд. Джордж Расселл показал шестое время – в паре гонщиков Mercedes вновь равенство – 6:6 – такого больше нет ни в одной команде. Лишь третий раз в этом году оба пилота Mercedes попали в первую шестерку.

Квалифицировавшись восьмым, Юки Цунода повторил свой лучший результат в сезоне.

Пьер Гасли четвёртый раз в сезоне выбыл из борьбы в первой части квалификации.

Лэнс Стролл седьмой раз подряд выбыл из борьбы в первой части квалификации.

Гонка

Выиграв Гран При Франции, Макс Ферстаппен одержал седьмую победу в сезоне и 27-ю в карьере, сравнявшись по этому показателю с Джеки Стюартом.

Ферстаппен превзошёл рубеж 1500 кругов лидирования за карьеру. Сейчас он на 13-й строчке в рейтинге по этому показателю с 1527 кругами лидирования, а на 12-й Нико Росберг – 1533 круга.

Финишировав вторым, Льюис Хэмилтон добился лучшего результата для Mercedes в этом сезоне. В своём 300-м Гран При британец в 49-й раз закончил гонку вторым, улучшив собственный рекорд.

50-й раз в истории Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон вместе поднялись на подиум.

Джордж Расселл поднялся на третью ступеньку подиума, впервые в этом сезоне оба гонщика Mercedes оказались в тройке лучших.

Серхио Перес закончил гонку четвёртым, четвёртый раз в сезоне финишировав вне тройки лучших.

Карлос Сайнс финишировал пятым, сумев отыграться после старта с 19 места. Пятое место – лучший результат Сайнса на Поль Рикар. Сайнс превзошёл рубеж 40000 км дистанции в гонках.

Фернандо Алонсо финишировал шестым, установив новый абсолютный рекорд по количеству кругов в гонках Формулы 1 за карьеру – теперь у него 18672 круга, а у прежнего рекордсмена Кими Райкконена их было 18621. На третьем месте по этому показателю Льюис Хэмилтон – 17146 кругов.

Шестое место Алонсо – лучший результат Alpine — Renault на Поль Рикар после возвращения Гран При Франции в календарь.

Финишировав восьмым, Эстебан Окон впервые заработал очки на домашней трассе. Впервые в сезоне оба гонщика Alpine закончили гонку в первой восьмёрке.