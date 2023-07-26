Хорнер: Перес наилучшим образом ответил критикам

Кристиан Хорнер высоко оценил выступление Серхио Переса в Венгрии, где мексиканский гонщик поднялся на подиум. При этом руководитель Red Bull Racing считает, что Серхио ещё недостаточно хорошо выступает в квалификациях.

Кристиан Хорнер: «Серхио действительно сильно провёл гонку. Он показал, что умеет работать локтями, продемонстрировал великолепный темп, поборолся с Фернандо Алонсо, Карлосом Сайнсом, Оскаром Пиастри и Джорджем Расселлом. Феноменальное выступление. Он поднялся на подиум, а ближе к финишу догонял Ландо Норриса. Серхио добился заслуженного результата, и я горжусь его выступлением. Такой результат придаст ему уверенности.

Проблема в том, что пресса может очень быстро превратить героя в неудачника, и Серхио не застрахован от этого. Я считаю, что он наилучшим способом ответил критикам.

Серхио уже достаточно давно выступает в Формуле 1, чтобы понимать, под каким прессингом приходится работать, а в Red Bull прессинг даже выше. Однако он ответил наилучшим образом и может быть доволен тем, как провёл гонку в Венгрии.

Однако Серхио должен прибавить по субботам, поскольку пока в квалификациях он отстает. В Венгрии он вышел в финал, что должно придать ему уверенности. Как только он начнёт квалифицироваться в двух первых рядах, он снова будет в деле».