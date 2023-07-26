Итальянская пресса об ошибке Леклера

Обычно остро воспринимающая ошибки Ferrari итальянская пресса не стала критиковать Шарля Леклера за ошибку в Поль Рикар, приведшую к сходу…

Gazzetta dello Sport: «На французском этапе Ferrari была быстра, Леклер доминировал, а у Red Bull возникли проблемы. Но Шарль закончил гонку в барьере из шин, а Ферстаппен заработал 25 очков. Се ля ви.

Леклер — талантливый гонщик, он много работает, делает всё, что в его силах. К сожалению, на этот раз он допустил ошибку, но сразу признал её, заслужив искреннее сочувствие.

Ферстаппен выиграл гонку, хотя во Франции его машина не была самой быстрой. Сложно судить о том, каким мог быть результат, если бы не ошибка Леклера.

Чтобы стать чемпионом, нужно выигрывать гонки и не ошибаться. Ферстаппен извлек уроки из прошлых ошибок, став со временем безупречным гонщиком. Теперь Леклер идёт этим путём».

Corriere dello Sport: «Каждый болельщик Ferrari кричал вместе с Шарлем, когда он врезался в барьер. Никто не идеален, но титул всегда достается тому, кто допустил меньше ошибок. Ферстаппен получил огромное преимущество и уверенно идёт ко второму титулу.

Леклер сделает выводы и не повторит ошибок. В прошлом он всегда учился на своих ошибках, но сейчас поражение было горьким. В похожую аварию Феттель попал в Хоккенхайме, лидируя за рулём Ferrari четыре года назад».