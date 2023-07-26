Изола: На Хунгароринге возможны сюрпризы

Пятый раз в сезоне в Pirelli привезут на этап «среднюю» тройку составов – С2, С3 и С4 с маркировкой Hard, Medium и Soft – это же сочетание составов использовалось на прошлой неделе во Франции.

Марио Изола, Pirelli: «В прошлом обгонять на Хунгароринге было непросто, но новые машины и новая резина в этом году позволяют гонщикам гораздо плотнее прессинговать, мы уже увидели несколько отличных гонок с большим количеством обгонов, надеюсь, так будет и в Венгрии.

Хунгароринг – узкая извилистая трасса, где гонщики часто едут группами. Обычно в дни уик-энда в Венгрии очень жарко, но в последние два года шли дожди, так что с выводами торопиться не стоит. Мы уже видели некоторые сюрпризы на Хунгароринге, в этом году их может быть еще больше».