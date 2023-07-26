Марио Изола отвечает критикам

Компанию Pirelli чаще критикуют, чем хвалят. Это касается и последнего решения сократить число комплектов шин, предоставляемых гонщикам на уик-энд, чтобы на квалификациях в первой сессии использовать только Hard, во второй – Medium, в третьей – Soft.

Но многие гонщики заявили, что при этом в Pirelli после каждого этапа утилизируют большое число комплектов дождевых шин. Руководитель автоспортивного подразделения Pirelli Марио Изола ответил на эту критику.

Марио Изола: «На европейских этапах мы оставляем шины на дисках, а новые берём с собой, поставляя командам одни и те же комплекты.

С выездными гонками сложнее – по таможенным правилам колёсные диски должны привозить команды, а резину – мы. И это проблема, поскольку когда шина снята с диска, повторно её использовать невозможно.

После снятия шины с диска, мы отправляем их на базу Дидкот в Великобритании. Наши специалисты проверяют, не пострадала она при монтаже и снятии, поскольку такую шины мы не можем отдать командам.

Есть определённые сложности с термочехлами – если одна шина пострадала, мы должны заменить весь комплект, чтобы все четыре шины были одинаковыми.

С дождевыми шинами этой проблемы нет. Сейчас у них нет термочехлов, так что мы можем заменить только одну шину в комплекте из четырёх – и здорово сэкономить на этом».