Марио Изола: Погода – ключевой фактор в Спа

На Гран При Бельгии Pirelli привезёт «среднюю» тройку составов С2, С3 и С4. Руководитель гоночного подразделения шинной компании Марио Изола прокомментировал такой выбор.

Марио Изола: «После нескольких дней отдыха предстоит ещё один гоночный уик-энд Формулы 1 – последний перед летним перерывом. Гран При Бельгии – один из самых престижных этапов в календаре, проходящий на трассе, на которой гонщики, машины и шины подвергаются настоящим испытаниям. Мы привезём такую же линейку составов, что и в прошлом году – С2, С3 и С4. Такой выбор открывает большой простор для вариантов стратегии, если не будет дождя.

Традиционно погода в Спа – ключевой фактор уик-энда. Тот факт, что в этом году изменена дата гонки с конца августа на конец июля может повлиять на погоду, но, в любом случае, прогноз переменчив. Круг в Спа самый длинный в году, а перепад высот – максимальный в сезоне. В результате бывает так, что над одной частью трассы идёт дождь, а другая половина полностью сухая.

Новым элементом является то, что Спа третий раз в этом сезоне примет уик-энд в формате спринта после Баку и Шпильберга. Перед пятничной квалификацией в распоряжении гонщиков будет всего одна часовая тренировка, а если пойдёт дождь, то времени на подготовку окажется ещё меньше.

Обычно в Спа мы видим разные варианты аэродинамических настроек у команд – кто-то предпочитает больше прижимной силы, чтобы атаковать на втором секторе, другие предпочитают вариант с меньшей прижимной силой, чтобы иметь возможность атаковать и обороняться на прямых. В этом году нас ждут две гонки на одной из самых захватывающих трасс сезона – шоу должно быть ярким».