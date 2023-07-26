Нико Росберг: Ferrari нужны серьёзные перемены

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что в этом сезоне в Ferrari допускают слишком много ошибок, и для исправления ситуации команде нужны перемены. Кроме того, Нико сомневается, что вылет Шарля Леклера на Гран При Франции стал следствием ошибки гонщика.

Нико Росберг: «Я считаю, что Леклер поторопился с тем, что взял на себя вину за вылет. Произошедшее показалось мне очень необычным, ведь он даже не атаковал в тот момент, поскольку берёг шины.

Такое поведение задней части машины может спровоцировать порыв ветра. Если гонщику не везёт и ветер неожиданно дует сзади, то это может привести к потере 20% прижимной силы и спровоцировать вылет.

Кроме того, что в тот момент происходило с двигателем? Хватит небольшого сбоя в его работе, чтобы выбить из-под контроля заднюю часть машины. Я считаю, что команде нужно дополнительное время, чтобы изучить все обстоятельства, поскольку я не верю, что это была ошибка гонщика.

Более того, мне показалось странным, что Шарль не попытался вернуться на трассу, ведь машина даже не была сломана, верно? Зато он жаловался на работу педали газа. Возможно, он сломал переднее антикрыло о барьер, но меня удивило, что он даже не попытался выехать и продолжить. Я не уверен в том, что именно произошло в тот момент.

Я схватился за голову, когда увидел стратегию Ferrari для Карлоса Сайнса. Они вообще с какой планеты? Карлос находился в пылу борьбы колесо в колесо на трассе, а они в этот момент начали с ним говорить. Неужели в тот момент никто в команде не смотрел на мониторы? Они все высчитывали время проведения пит-стопа? Серьёзно, парни, что вы делаете?

Затем Карлос поднялся на третье место, а шины позволяли доехать до финиша. У него даже был шанс побороться с Льюисом за второе место! А команда позвала его в боксы, лишила шансов, и он финишировал только пятым. Что у них там происходит? Я думаю, что для Ferrari пришло время серьёзных перемен.

Они проводят пит-стоп вместо того, чтобы побороться до конца, получают штраф… Это просто ужасно, у меня нет объяснений. Маттиа Бинотто пора со всем этим разобраться и решиться на серьёзные перемены. Таково моё мнение».