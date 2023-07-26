В Mercedes продолжат поддержку де Вриза

прошлом году в Mercedes отпустили Ника де Вриза в Red Bull, но уже после десяти Гран При голландца уволили. Тото Вольфф заявил, что в Mercedes продолжат поддерживать гонщика.

Тото Вольфф: «Я переживаю за Ника – он очень умён и всегда многое делал для развития нашей машины. Возможно, ему нужно было больше времени. Думаю, если бы ему дали сезон, он мог стать хорошим кандидатом на второе место в Red Bull. Но это не наша проблема.

Тем не менее, я ему сочувствую. Он позвонил мне в понедельник утром, чтобы спросить, есть ли у меня время выпить кофе. Я сделал это. В нашей команде все места заняты, но мы продолжим поддерживать его, где сможем

Причина увольнения? Думаю, в Red Bull хотят оценить скорость Риккардо, чтобы понять, сможет ли он заменить Переса. Формула 1 невероятно сложна, и если решение принято, пути назад уже нет».