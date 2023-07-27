Диего Иоверно заменил Лорана Мекиса в Ferrari

Команда Ferrari подтвердила уход Лорана Мекиса с поста гоночного директора. Сотрудничество французского специалиста со Скудерией подошло к концу после четырёх с половиной лет. В следующем сезоне Лоран Мекис возглавит команду AlphaTauri.

Начиная с Гран При Бельгии часть обязанностей Мекиса на пит-уолл возьмёт на себя Диего Иоверно, назначенный на должность спортивного директора команды. Он будет отвечать за все спортивные вопросы, а также поддерживать связь с FIA.

Диего Иоверно работает в Ferrari уже 23 года. Вместе со своими коллегами по пит-уоллу, главным гоночным инженером Маттео Тоньиналли и главным стратегом команды Равином Джейном, Иоверно будет напрямую подчиняться руководителю команды Фредерику Вассёру.