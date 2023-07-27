Джордж Расселл: Спа достаточно безопасна для Формулы 1

Гибель Дилано ван'т Хоффа 1 июля в гонке серии FRECA в Спа возобновила дискуссию насколько безопасна бельгийская трасса, особенно в условиях сильного дождя. Гонщик Mercedes Джордж Расселл считает Спа достаточно безопасной для Формулы 1, но необходимо найти решение проблемы с видимостью на мокрой трассе.

Джордж Расселл: «После трагической гибели Дилано мы находимся в постоянном контакте с FIA. Вопросов, по сути, два: достаточно ли безопасна Спа, и какие погодные условия будут в гонке. Факт в том, что автоспорт всегда будет опасным из-за высоких скоростей. Если оценивать трассы по степени риска, то Спа наверху списка вместе с Джиддой, Монако и Сузукой.

Добавьте к этому непростые погодные условия, и вы получите практически нулевую видимость. Чтобы вы понимали, о чём идёт речь: представьте, что вы едете по автомагистрали в сильный дождь, и у вас выключены щётки стеклоочистителя. Такая же видимость у нас из кокпита.

У нас нет краткосрочных решений, но лично я считаю, что Спа достаточна безопасна, но необходимо найти решение проблемы низкой видимости.

Мы с гонщиками обсуждали возможное изменение конфигурации Спа, и пришли к выводу, что изменения не нужны. На автодроме уже достигли серьёзного прогресса с зонами безопасности, и это самое важное».

Комментируя возможные отмены сессий из-за дождя в Спа, Джордж сказал: «Никто не хочет отменять гонку, но мы не хотим видеть повторение трагических инцидентов.

К счастью, прогноз погоды на воскресенье достаточно благоприятный, поэтому я думаю, что гонка состоится. Но после недавних событий, когда речь заходит о видимости, в FIA должны принимать решения, ставя во главу угла безопасность.

Все хотят, чтобы гонка состоялась, но когда едешь по прямой со скоростью 320 км/ч и не видишь, что происходит в 50 метрах впереди, серьёзные инциденты неизбежны. В этот уик-энд на FIA лежит большая ответственность».