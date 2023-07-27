Ферстаппен: Дождь в Спа не должен стать для нас проблемой

Свежий прогноз погоды на Гран При Бельгии обещает дожди в пятницу и субботу, однако в воскресенье в день гонки должно быть без осадков. В таких условиях непросто найти оптимальные настройки, но гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен уверен, что для его команды это не станет проблемой.

Макс Ферстаппен: «Гран При Бельгии – домашний для меня этап, поскольку трасса даже ближе к моему дому, чем Зандфорт. Мне нравится трасса, особенно второй сектор. Мы можем настраивать машину на большую прижимную силу, не теряя в скорости на прямых, и благодаря этому на втором секторе машина буквально оживает.

У меня связано много приятных воспоминаний со Спа, а на трибуны приезжает много голландских болельщиков, что здорово.

В этот уик-энд нас ждёт интересная погода с дождём. Мы знаем, что машина быстра, поэтому без особых сложностей найдём правильный компромисс в настройках, которые подойдут и дождевой трассе, и сухой, если в воскресенье не будет осадков.

Из-за дождя могут быть возникнуть серьёзные проблемы с видимостью, особенно для тех, кто будет ехать позади. Надеюсь, в этот уик-энд будет не такой сильный дождь, как в 2021-м. Беспокоит ли меня безопасность? Этот вопрос может быть актуальным на любой трассе».

В Венгрии на подиуме после церемонии награждения Ландо Норрис случайно разбил приз из фарфора Макса Ферстаппена. В Спа действующий чемпион мира рассказал, что организаторы Гран При Венгрии пообещали предоставить ему новый кубок: «Мы получим новый, они для нас его сделают. Что касается старого, то я не знаю, что с ним стало. Может, я отправлю его Ландо!»