Хэмилтон: Есть надежда, что мы всё делаем правильно

На прошлом этапе в Венгрии Льюис Хэмилтон впервые с 2021 года стартовал с поула. Гонщик Mercedes в полной мере не смог воспользоваться преимуществом позиции и финишировал вне призовой тройки, но в четверг в Спа говорил, что субботний результат свидетельствует о правильном выборе направления развития машины.

Льюис Хэмилтон: «Цель состоит в том, чтобы выбрать такое направление развития, которое позволит раскрыть потенциал и продемонстрировать всё, на что мы способны. Благодаря напряжённой работе мы постепенно начинаем добиваться этого.

Полагаю, начиная с этапа в Монако, я выступаю всё стабильнее, а поул на прошлом этапе напомнил мне о старых временах. Такой результат даёт мне надежду, что мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, команда чувствует то же самое.

В субботу вечером я был ошеломлён результатом – эмоции оказались очень сильные. Я был рад, что, наконец, вернулся на эту позицию.

Команда сказала мне: «Послушай, мы не боремся за победу, поскольку они, к сожалению, очень быстры». Невозможно опередить машину, которая на дистанции гонки быстрее на полсекунды на круге. В реальности так и получилось. Однако мысленно я пытался решить задачу, как достать кролика из шляпы и доказать, что они не правы.

Затем, уже стоя на стартовой решётке, я чувствовал, что вернулся на позицию, которую много раз занимал в своей карьере. Это было здорово, как и лидировать на прогревочном круге. Затем всё пошло не так, как я планировал, но такое случается… Продолжаем работать».