Леклер: Не надо жаловаться, если придётся отменить сессии

В 2021 году из-за сильного дождя продолжительности гонки в Спа составила почти три с половиной часа, но фактически гонщики проехали только один круг за автомобилем безопасности. Прогноз обещает сильные осадки и в этот уик-энд, и гонщик Ferrari Шарль Леклер призвал болельщиков не жаловаться, если из соображений безопасности будут отменены какие-то сессии уик-энда.

Шарль Леклер: «Плохую видимость сложно описать словами, но мы не преувеличиваем, когда говорим, что ничего не видим во время дождя. Это большая проблема на только Формулы 1, но и автоспорта в целом, любой серии с открытыми колёсами. Машины обладают высокой прижимной силой и генерируют сильные брызги, которые приводят к инцидентам, поскольку мы не успеваем среагировать на то, что происходит впереди.

Легко рассуждать на эту тему, но гораздо сложнее найти решение. Я знаю, что в FIA делают всё возможное.

Последняя тема для обсуждений: «В каких условиях безопасно стартовать?» В FIA внимательно изучают вопрос, который особенно важен в этот уик-энд, поскольку ожидаются довольно сильные осадки.

В этот уик-энд мы можем оказаться в ситуации, когда не сможем стартовать из-за дождя, но безопасность должна быть главным приоритетом. Люди, и в первую очередь мы, гонщики, не должны жаловаться, что не сможем поработать на трассе из-за того, что это было небезопасно. Мы не должны забывать про последние события».

За последние четыре года в Спа погибли двое молодых гонщиков – Антуан Юбер в 2019-м во время гонки Формулы 2 и Дилано ван'т Хофф в гонке серии FRECA менее месяца назад. Шарль Леклер считает, что трассу Спа необходимо доработать, чтобы не допустить повторения трагедии.

«Я считаю, что некоторые изменения на трассе могут повысить безопасность, – продолжает Шарль Леклер. – Во-первых, нужно поработать со стенами сразу за поворотом Eau Rouge – нам нужно больше места слева и справа.

Если потерять контроль над машиной, то велик шанс оказаться в стене. Я считаю, что в будущем стоит рассмотреть возможность подобных изменений.

Например, ещё можно изменить конфигурацию Eau Rouge, чтобы поворот не был таким быстрым. Это возможный вариант, но я не думаю, что справедливо настаивать на том, чтобы это обязательно было сделано».