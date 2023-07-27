Вильнёв: Де Вриз не заметил политические игры Риккардо

Жак Вильнёв считает, что увольнение Ника де Вриза из AlphaTauri стало следствием политических игр, которые вёл Даниэль Риккардо. После этапа в Сильверстоуне в команде из Фаэнцы объявили о расторжении контракта с де Вризом и приглашении на его место австралийского гонщика.

«Риккардо несколько месяцев отдыхал, а затем занялся политическими играми с Хельмутом Марко, а Ник де Вриз этого даже не заметил, – заявил Жак Вильнёв в эфире французского телеканала Canal+. – С другой стороны проделанная работа впечатляет – для возвращения в Формулу 1 оказалось достаточно широкой улыбки в социальных сетях.

Просто невероятно. Ни один другой гонщик не смог бы вернуться после четырёх таких невыразительных сезонов».