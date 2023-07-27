Все команды выставят гонщиц в Академии Формулы 1

Формула 1 и женская Академия Формулы 1 объявили, что в 2024-м все 10 команд Формулы 1 выставят в этой серии по одной пилотессе.

Сейчас в серии участвуют пять команд: ART Grand Prix, Campos Racing, MP Motorsport, PREMA Racing и Rodin Carlin – каждая выставляет по три машины и трёх пилотесс.

С 2024 года десять гонщиц будут представлять команды Формулы 1 и получат схожую раскраску машин. Оставшихся пять поддержат другие партнёры, о которых будет объявлено в ближайшее время.

Сьюзи Вольфф, глава Академии: «Прежде всего, хочу поблагодарить команды Формулы 1 за поддержку и видение того, как мы вместе будем двигаться дальше. Это не только демонстрирует глубокую поддержку Академии со стороны всего сообщества Формулы 1, но и вдохновит целое поколение девушек на реализацию своих возможностей в автоспорте».

Стефано Доменикали, руководитель Формулы 1: «Мы создали Академию Формулы 1, чтобы добиться реальных и долгосрочных перемен, обеспечить молодым талантливым девушкам правильную систему, где они смогут следовать за своей мечтой и реализовать её. Сегодняшнее заявление демонстрирует всем, какую поддержку все в Формуле 1 оказывают этому проекту».