Алонсо: Мы полны решимости вернуться на подиум

В двух предыдущих гонках Aston Martin растеряла форму, которую демонстрировала в начале сезона. О борьбе за подиумы речи больше не идёт, но гонщик команды Фернандо Алонсо не унывает и считает уже достигнутые результаты большим успехом.

Фернандо Алонсо: «Я думаю, мы добились большого успеха в первой половине сезона. В прошлом году команда приехала в Спа, занимая девятое место в Кубке конструкторов, опережая только Williams. Сезон мы закончили седьмыми, а сейчас опережаем Ferrari в Кубке конструкторов. Это невероятный шаг вперёд, который сделала Aston Martin за несколько месяцев. Не думаю, что мы могли просить о большем.

Действительно, в нескольких последних гонках мы немного откатились назад, и сейчас пытаемся понять причины. Мы знали, что трудности неизбежно возникнут по ходу чемпионата, и они наступили. Наша задача преодолеть их. Команда от этого станет только сильнее».

В прессе звучали предположения, что падение скорости Aston Martin отчасти связано с неудачной концепцией переднего антикрыла, но Фернандо Алонсо это опроверг: «Нет, я так не думаю. Падение результатов стало следствием комбинации нескольких факторов.

В Венгрии мы четыре десятых уступили времени поула – в среднем мы столько и уступали по ходу сезона, но на этот раз перед нами оказалось ещё семь машин. Борьба очень плотная – все сделали шаг вперёд. Некоторые команды больше улучшили свои машины по сравнению с нами.

Мы должны оставаться прагматичными. Команда оказалась на позициях, на которых, вероятно, не рассчитывала оказаться, но мы предпринимаем все необходимые действия, чтобы двигаться вперёд и вернуть былую форму. Команда максимально сосредоточена и полна решимости вернуться на подиум. Думаю, у нас получится».