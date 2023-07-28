Жан Тодт и Мишель Йео сыграли свадьбу

Бывший руководитель команды Ferrari и бывший президент FIA Жан Тодт женился на актрисе Мишель Йео, с которой встречался с 2004 года. Церемония прошла в швейцарской Женеве 26 июля.

Новость о свадьбе сообщил бывший гонщик Ferrari Фелипе Масса, который опубликовал в социальных сетях серию фотографий с церемонии и свадебную открытку с коротким рассказом истории любви Тодта и Йео.

«Мы встретились в Шанхае 2 июня 2004 года, – гласит надпись на открытке. – 26 июля 2004 года Жан сделал предложение Мишель, и она согласилась!

Спустя 6992 дня в окружении любящей семьи и друзей мы рады отпраздновать этот особенный момент».

На снимках, которые опубликовал Масса, среди гостей присутствуют бывший гонщик Герхард Бергер и нынешний руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали.