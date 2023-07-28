Кевин Магнуссен не знает, продлят ли с ним контракт

В последние недели руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер несколько раз говорил, что хочет как можно скорее закрыть вопрос с продлением контракта Нико Хюлкенберга на следующий сезон. Ожидается, что соглашение с Кевином Магнуссеном тоже будет продлено, но сам датчанин с некоторой осторожностью оценивает свои перспективы.

«Посмотрим, как будут развиваться события, и чем всё в итоге закончится, – рассказал Кевин в четверг на пресс-конференции в Спа. – На данный момент у меня нет никаких новостей, но, в конце концов, мы к чему-то придём.

Я действительно не знаю, какое будет принято решение. По внутренним ощущениям команда вполне довольна, но никогда не знаешь наверняка. Я стараюсь проживать день за днём и не торопить события».

Команда Haas в двух гонках подряд не зарабатывала очки и опустилась на восьмое место в Кубке конструкторов. Комментируя такие результаты, Кевин сказал: «Я не знаю, что чувствую. Думаю, разочарование. Неприятно видеть, когда другие команды улучшают машины и прогрессируют, а наш шаг вперёд оказывается не таким большим.

Тем не менее, я верю в команду и считаю, что нам по силам изменить ситуацию. Это не произойдёт быстро, но мы готовим основу, чтобы сделать шаг вперёд позднее в этом году. Мы хотим зарабатывать очки и хорошо выступать, но в данный момент это непросто сделать».