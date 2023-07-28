Ландо Норрис: В следующий раз буду осторожнее

На церемонии награждения в Венгрии Ландо Норрис ударил дном бутылки призового шампанского о подиум, чтобы эффектно вылетела пробка – и с него упал фарфоровый кубок победителя, ценой 45000 евро.

В четверг в Спа Ландо принёс извинения, а в Венгрии пообещали сделать копию…

Ландо Норрис: «Хочу принести извинения. Конечно, у меня не было намерения что-то повредить, и я знаю, как много такие фарфоровые кубки значат для венгров, что это часть их культуры.

Мне в голову не приходило делать что-то подобное, и я извинился перед Максом. Сорри, что я отпустил пару шуток по этому поводу, чего не следовало делать. Если бы это был мой кубок, я бы тоже разозлился, поэтому прошу прощения.

Очевидно, что тех людей, которые вложили время и силы в создание кубка, я заставил страдать, но я сделал это непредумышленно – и в следующий раз на церемонии награждения обещаю вести себя осторожнее».