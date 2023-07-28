Макс Ферстаппен: Риск позволил отыграть время

Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран При Бельгии, опередив ближайшего преследователя Шарля Леклера на 0,820 секунды. Однако из-за штрафа за замену коробки передач действующий чемпион мира в воскресной гонке стартует шестым.

Его напарник Серхио Перес уверенно провёл квалификацию и показал третье время.

Макс Ферстаппен (1-й): «Очень сложная сессия. Погодные условия оказались не самыми простыми, а трасса быстро подсыхала. Во время финального круга во второй части я не чувствовал уверенность, чтобы сильнее атаковать, поэтому мне повезло занять десятую позицию.

В финале на двух комплектах шин можно было атаковать сильнее и больше рисковать – именно это я и сделал на финальном круге. Я знаю, что в воскресенье из-за штрафа потеряю позиции на старте, но сегодня сделал максимум возможного.

В финале второй сектор оставался влажным – была только одна сухая траектория, но в некоторых поворотах была возможность проехать по альтернативной. Я чувствовал уверенность, поэтому рисковал, что позволило отыграть больше времени. Мы знаем, что наша машина быстра, и мы смогли это подтвердить в таких непростых условиях.

В прошлом году я потерял на старте больше позиций из-за штрафа, но всё равно смог выиграть гонку. Такова цель и на это воскресенье. Но сейчас всё внимание на субботний спринт – посмотрим, какой будет погода, и какого результата мы добьёмся».

Серхио Перес (3-й): «Сложная сессия. Мы начали квалификацию на промежуточных шинах, и поначалу условия на трассе были очень непростыми.

Мы думали, что асфальт высохнет намного быстрее, но потребовалось больше времени. Даже в финале квалификации на некоторых участках было влажно, например, в восьмом и девятом поворотах.

Но мы добились хорошего результата. Жаль, что мне не удалось опередить Шарля, но в таких условиях у нас хороший результат».