Отмар Сафнауэр и Алан Пермейн уволены из Alpine

Команда Alpine объявила об увольнении руководителя Отмара Сафнауэра и спортивного директора Алана Пермейна. Они доработают гоночный уик-энд в Бельгии, после чего уйдут из команды до начала летнего перерыва.

Вице-президент Alpine Motorsports Брюно Фамен возьмёт на себя обязанность временного руководителя команды. Временным спортивным директором станет Джулиан Роуз, а Мэтт Харман останется техническим директором.

Брюно Фамен, вице-президент Alpine Motorsport: «Отмар и Алан – хорошие люди, мы благодарны им за то, что они привнесли в команду. Алан провёл 34 года в Энстоуне, а с Отмаром мы в прошлом году заняли четвертое место в Кубке конструкторов. Но нам не удалось добиться того прогресса, к которому мы стремились, поэтому решили разойтись.

Это решение высшего руководства. Две недели назад я был назначен вице-президентом, хотя начал работать раньше – и продолжаю работу в этом направлении.

Некоторое время мы обсуждали, что нужно сделать для дальнейшего развития. Мы обсудили это с Сафнауэром и Пермейном – и решили, что дальше наши пути разойдутся».