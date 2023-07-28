Пьер Гасли: В Спа я испытал худшие эмоции в своей жизни.

Пьер Гасли искренне скорбит о гибели Антуана Юбера в 2019-м. Он пригласил сотрудников команд Ф1, Ф2 и Ф3 принять участие в специальном заезде «За Антуана», но после недавней гибели юного Дилано ван'т Хоффа во время дождевой гонки серии FRECA происходящее обрело несколько иной смысл.

Пьер Гасли: «Я эмоциональный человек. Каждая трасса ассоциируется с определёнными воспоминаниями, но в Спа я испытал худшие эмоции в своей жизни. В то же время, это одна из моих любимых трасс.

Мне нравится эта трасса, я люблю здесь гоняться, но я никогда не забуду о том, что после гонки родители сообщили мне о гибели Антуана Юбера. Это часть жизни, какой бы печальной она ни была».