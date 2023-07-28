Сайнс: Легко ошибиться, когда машине не хватает скорости

Накануне Гран При Бельгии Карлос Сайнс признал, что нынешняя форма Ferrari далека от ожиданий самой команды. Карлос призвал адекватно оценивать возможности машины и не пытаться добиться недостижимого на данный момент результата.

Карлос Сайнс: «Команда определённо занимает не те позиции, на которых мы хотим быть. Мы сильно провели уик-энды в Канаде и Австрии – казалось, что мы на правильном пути, но наша форма в двух предыдущих гонках в каком-то смысле стала сюрпризом, особенно на фоне того, что Mercedes и McLaren сделали несколько больших шагов вперёд. Благодаря этому они вновь опередили нас, и теперь всё приходится начинать заново – дорабатывать машину в попытке опередить их.

Гораздо легче допустить ошибки, когда машине не хватает скорости. Мы должны сосредоточиться и максимально использовать все те возможности, которые есть сейчас в нашем распоряжении. Если в этот уик-энд наш потенциал – пятое место, то надо финишировать пятым, а не пытаться занять четвёртую строчку, и в итоге оказаться восьмым. Именно на этом мы и должны сосредоточиться».

Прогноз погоды обещает дожди во время гоночного уик-энда в Спа. Карлос Сайнс считает, что при принятии решения о проведении или отмене сессий из-за осадков, приоритетом должна оставаться безопасность гонщиков.

«Я считаю, что в вопросах безопасности нужно быть предельно дисциплинированными, – говорит испанский гонщик Ferrari. – Для меня безопасность – главный приоритет. Если состояние трассы из-за погоды не позволит провести какую-то сессию, то мы должны будем найти решение. Не знаю, какое оно может быть, но не надо прессинговать нас, чтобы мы выезжали на трассу только из-за того, что необходимо провести шоу.

Если трасса будет в плохом состоянии, и мы не будем ничего видеть из-за брызг, то не надо полагаться на удачу и надеяться, что мы не поврезаемся друг в друга. Важно адекватно оценивать ситуацию и принимать правильные решения».