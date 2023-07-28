В Mercedes рассказали о подготовленных новинках

В Mercedes рассказали о подготовленных к Гран При Бельгии новинках, в том числе о вновь доработанных боковых понтонах.

Отказавшись после Гран При Майами от концепции «нулевых понтонов», инженеры несколько раз меняли их конструкцию. Заметных результатов это не принесло, соперники добились более значимого прогресса, а в Mercedes продолжили работу.

В этот уик-энд команда привезла несколько новых аэродинамических элементов. Доработанная форма боковых понтонов позволит «оптимизировать поток воздуха к задней части машины, в частности, к заднему антикрылу».

Специально для гонки на одной из самых скоростных трасс изменили и конструкцию заднего антикрыла, уменьшив его верхний элемент, чтобы уменьшить прижимную силу и лобовое сопротивление».

Кроме того, увеличена высота воздухозаборников, чтобы обеспечить более эффективное охлаждение силовой установки, но уменьшив число вентиляционных отверстий, что ещё больше снизит сопротивление и поможет на трассах с жарким климатом.

Изменилась геометрия днища, чтобы оптимизировать воздушный поток к диффузору.