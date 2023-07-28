В Pirelli довольны эффективностью промежуточных шин

Главный инженер Pirelli Симоне Берра оценил эффективность промежуточных и дождевых шин в тренировке и пятничной квалификации Гран При Бельгии.

Симоне Берра: «Интересный день, во время которого мы смогли понять особенности обоих составов шин для дождевой погоды. С другой стороны, команды не смогли собрать данные о работе сликов, поскольку шины Soft использовались только в квалификации.

Самыми популярными шинами оказались промежуточные. Они хорошо себя зарекомендовали и когда на трассе было много воды, и на быстро подсыхающем асфальте во второй части квалификации. Мы также смогли оценить точку перехода от промежуточных шин к сликам (разница во времени на круге приближалась к 110%), тогда как точку перехода с дождевых шин на промежуточные было оценить сложнее, учитывая, что они использовались только в тренировке, когда команды и гонщики были заняты оценкой состояния трассы.

Исходя из того, что мы увидели, дождевые шины, которые все помнят с Гран При Монако этого года, предварительно не нагревались в термочехлах и быстро прогревались на трассе в условиях относительно низкой температуры воздуха и асфальта, которая составляла +20С.

Шины Soft сразу обеспечили хорошее сцепление в квалификации, хотя было очевидно, что состояние трассы не идеальное.

Прогноз на субботу не обнадёживает с точки зрения дождя, который может оказать серьёзное влияние на спринт, но в воскресенье погода должна улучшиться. Чтобы ни произошло, нас ждут два дня сюрпризов и волнений».