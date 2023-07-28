В Спа дождь и туман

В четверг гонщики гуляли по трассе под зонтами, утро пятницы тоже оказалось дождливым. Гонщики Формулы 3 выехали на тренировку на дождевых шинах.

Прогноз обещает умеренные дожди в течение всего дня. Тренировка Формулы 1 назначена на 14:30 по московскому времени, квалификация к воскресной гонке – на 18:00.

Сейчас вероятность дождя вероятность осадков в начале тренировки Формулы 1 оценивается в 40%, в квалификации – 80%, в квалификации спринта – 40%, в спринте – 60%, а в гонке – 40%. Возможны сильные дожди и грозы.