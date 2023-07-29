Джордж Расселл: Квалификации были просто ужасными

Гонщик Mercedes Джордж Расселл вновь уступил своему напарнику Льюису Хэмилтону на квалификации к спринту и сожалеет, что помешал напарнику на быстром круге…

Джордж Расселл: «Это была полная неразбериха, от начала и до конца квалификации. Удивительно, что я вообще оказался в финале – я допустил столько ошибок и недопонимание в конце.

Мы опасались, что времени не хватит, хотя его было достаточно. Я был слишком близок к машине впереди, а Льюис был слишком близок ко мне. Неудачная сессия.

Этот уик-энд действительно идёт не по плану, я надеюсь, что мы сможем немного прийти в себя в гонках. Я уверен, что мы будем быстрее в гонках, но пока что квалификации были просто ужасными».