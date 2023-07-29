Фернандо Алонсо: Каждый круг отличался

В Бельгии гонщики Aston Martin прошли в финал квалификации, но показали только 9 и 10 время…

Фернандо Алонсо (9-й): «Квалификация получилась напряженной. Каждый круг отличался – нужно было постоянно адаптироваться к меняющемуся уровню сцепления, доверяя машине – с каждым кругом мы проходили повороты всё быстрее, но главное – вышли в финал, что и было нашей целью.

Машина вела себя сегодня хорошо. Мы все ещё уступаем пару десятых основным соперникам, особенно на быстром круге, но надеюсь, что в воскресенье мы сможем прибавить».

Лэнс Стролл (10-й): «В столь сложных условиях выход двух машин в финал квалификации – уже хороший результат, но сегодня нам хотелось большего.

Когда трасса подсыхает по ходу сессии, всегда непросто угадать с выбором шин, все решения приходится принимать в последний момент. И мне кажется, что сегодня наши решения были верными.

В конце финальной сессии состояние трассы значительно улучшилось, а мы немного перестраховались, выехав на трассу первыми. Вечером мы проанализируем полученные данные и завтра снова будем готовы к старту».