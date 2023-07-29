Макс Ферстаппен: Я придерживался безопасной стратегии

Макс Ферстаппен выиграл спринт в Спа и до 118 очков увеличил отрыв в личном зачёте от ближайшего преследователя Серхио Переса.

Мексиканский гонщик Red Bull Racing сошёл с дистанции после того, как его машина получила повреждения в результате столкновения с Льюисом Хэмилтоном. Стюарды признали вину гонщика Mercedes и оштрафовали Льюиса на пять секунд.

Макс Ферстаппен (1-й): «Мы придерживались более безопасной стратегии – я остался на трассе на первом круге. Я мог бы первым поехать в боксы за промежуточными шинами, но тогда меня могли бы заблокировать другие машины, или на трассу мог выехать автомобиль безопасности, и я бы многое потерял. Я не возражал остаться на трассе.

За счёт этого я потерял одну позицию, но я знал, что у нас быстрая машина – вы могли видеть, что на промежуточных шинах она буквально летела. В целом, всё прошло хорошо – машина быстра, шины держались, только возникли небольшие проблемы с тормозами.

Завтра мне предстоит обогнать нескольких соперников. Самый большой риск будет на первом круге в первом повороте – на этой трассе в этом месте всегда достаточно сложно. Важно держаться в стороне от неприятностей, ведь у нас быстрая машина».

Серхио Перес (сход): «Льюис просто врезался в меня. В результате я лишился всей правой стороны машины и потерял всю прижимную силу.

К сожалению, сегодня мне не удалось заработать очки».

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Самым безопасным вариантом было оставить Макса на трассе на первый круг, а Серхио позвать на пит-стоп. У Серхио получился блестящий пит-стоп, благодаря чему он вернулся на трассу впереди обоих гонщиков Ferrari и Льюиса.

Макс остановился в боксах в конце первого круга и вернулся на трассу позади Оскара Пиастри, но быстро догнал его, обогнал и победил. Но Оскар в очередной раз очень сильно выступил.

К сожалению для Серхио, в результате контакта в его правом боковом понтоне образовалась большая дыра, из-за чего машина лишилась прижимной силы. Вы видели, что Серхио потерял скорость, поэтому у нас не было выбора, кроме как снять его с дистанции».