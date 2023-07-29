Марко: Ferrari отстаёт от нас в разработке двигателя

Производители силовых установок продолжают работу по созданию двигателя для сезона 2026 года. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что в ближайшие недели начнутся стендовые испытания первого двигателя собственной разработки при участии компании Ford.

Хельмут Марко: «В ближайшие недели мы начнём стендовые испытания нашей силовой установки – речь идёт о двигателе внутреннего сгорания, MGU-K и батарее. Мы на правильном пути и считаем, что находимся на той же стадии разработки, что и Mercedes. Я не могу судить о Renault, но Ferrari отстаёт от нас. Благодаря партнёрству с Ford всё идёт по плану».

В последнее время довольно много инженеров Red Bull Racing перешли в другие команды, но Хельмут Марко не видит в этом проблемы: «Если кто-то может заработать втрое больше на другом месте, то нельзя винить человека в переменах. Ключевой персонал по-прежнему с нами».