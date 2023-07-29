Оскар Пиастри: Всё так, как есть

В McLaren довольны результатами квалификации – обе машины прошли в финал, показав 6 и 7 время…

Оскар Пиастри (6-й): «Я вполне доволен шестым местом в квалификации, хотя думаю, что в финальной сессии можно было прибавить.

До этого момента мы были очень быстры. В последней сессии трасса сильно подсохла, и это был мой первый быстрый круг по сухой трассе в Спа за рулём машины Формулы 1. Я надеялся, что асфальт будет чуть более влажным, но всё так, как есть.

Думаю, сейчас всем кажется, что они могли добиться большего, но шестая позиция – хорошее место для старта, а там посмотрим, как сложится гонка».

Ландо Норрис (7-й): «Сложная сессия. В таких условиях, всегда, сложно. Я вылетел в первой сессии, когда трасса была особенно мокрой, серьёзно повредив днище. Команда сделала всё, чтобы восстановить машину к концу сессии – здорово, что в итоге мы смогли добиться максимально возможного результата».