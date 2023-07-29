Пьер Гасли: Постараемся побороться за очки в гонке

Гонщики Alpine Пьер Гасли и Эстебан Окон не вышли в финал квалификации в Спа, показав двенадцатое и пятнадцатое время. Тем не менее, в команде рассчитывают побороться за очки в этот уик-энд.

Пьер Гасли (12-й): «Всегда сложно выступать на подсыхающем асфальте, когда состояние трассы меняется с каждым кругом. Но это захватывающий вызов, поскольку нужно сразу показать результат, но при этом не перестараться.

Вероятно, я начал свой решающий круг во второй части квалификации не в лучших условиях, но у нас не было подходящих настроек машины, что и отразилось на времени круга. Я был быстр на первом секторе, но на извилистом втором у нас возникли проблемы.

Воскресная гонка может получиться позитивной – мы постараемся побороться за очки».

Эстебан Окон (15-й): «Не самый простой день – я разочарован, что не вышел в финал. Погода усложнила квалификацию для всех, но мы хорошо поработали и вышли во вторую часть. К сожалению, я задел стену в девятом повороте, повредил машину и не смог проехать быстрый второй круг на шинах Soft, когда трасса была в лучшем состоянии.

Завтра будут шансы побороться за очки в спринте, поэтому мы настраиваемся на хороший результат. В воскресенье будет сложно при старте с пятнадцатого места, но я сделаю всё, что в моих силах».