Расселл озабочен безопасностью дождевых гонок в Спа

В пятницу трассу в Спа поливал дождь, продолжается он и сегодня. В похожих условиях три недели назад здесь погиб гонщик серии FRECA Дилано ван'т Хофф. Гонщик Mercedes Джордж Расселл считает, что FIA стоит отменить гонку, если видимость будет плохой.

Джордж Расселл: «Мне кажется, что инцидент, произошедший в серии FRECA, был лишь вопросом времени. Здесь в дождь гонщики едут газ в пол на прямой и ничего не видят перед собой, потом происходит авария и одна из машин замирает в середине трассы.

Два года назад в FIA отменили гонку Формулы 1 в подобных условиях, и я считаю это решение верным. Для одной машины Формулы 1 условия достаточно безопасны и пригодны для пилотирования, но когда на трассе одновременно 20 машин, вы не видите ничего на расстоянии 30 или 40 метров.

Очевидно, что отмена гонки – не лучший вариант для всех, но никто не хочет, чтобы произошел еще один серьезный инцидент».