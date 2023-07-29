Шарль Леклер: Я потерял четыре десятых из-за ошибки

Шарль Леклер показал четвёртое время в квалификации перед спринтом в Бельгии. Гонщик Ferrari считает, что потенциал машины позволял рассчитывать на первое место, но из-за собственной ошибки он потерял четыре десятых.

Шарль Леклер: «Я очень разочарован. Сегодня был потенциал завоевать первое место на старте, но я ошибся в девятом повороте. К счастью, я смог удержаться на трассе, но потерял из-за этого четыре десятых. Я очень расстроен.

Сегодня невозможно ничего сделать с машиной, но она отлично управляется. Потенциал позволял занять первое место, но я ошибся. В остальном у меня получился очень хороший круг. Я упустил возможность, но впереди ещё спринт. Надеюсь, я проведу отличную гонку, учитывая мою стартовую позицию. Думаю, погодные условия будут сложными, но посмотрим».