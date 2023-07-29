Технические проблемы помешали Хюлкенбергу в Спа

Лучшим результатом Haas в квалификации Гран При Бельгии оказалось тринадцатое место Кевина Магнуссена, но датчанин оштрафован потерей трёх позиций на старте за то, что после вылета за пределы трассы на протяжении нескольких поворотов блокировал Шарля Леклера.

Напарник Кевина Нико Хюлкенберг из-за технических проблем с машиной не смог квалифицироваться выше двадцатого места.

Кевин Магнуссен (13-й): «Весёлая квалификация! Я вылетел за пределы трассы в девятом повороте, врезался в стену и повредил машину, а после этого проехал свой лучший круг. Так иногда бывает, когда состояние трассы улучшается с каждым кругом. Тринадцатое время – нормальный результат.

На подсыхающей трассе можно как проиграть, так и получить преимущество. Мне нравится такая погода – сегодня не удалось выжать максимум, но итоговый результат не такой и плохой.

В субботу в квалификации перед спринтом могут быть такие же условия, так что посмотрим, каким окажется результат».

Нико Хюлкенберг (20-й): «На моей машине возникли технические проблемы во время первой попытки, поэтому пришлось вернуться в боксы, чтобы попытаться их исправить. Затем я вернулся на трассу, чтобы установить время круга, но ближе к концу сессии трасса становилась всё быстрее, из-за чего я откатился на последнее место.

Сложно сказать, какой результат мог быть возможен в подобных условиях. В этом году мы уже выступали на подсыхающей трассе и неплохо выглядели, но сейчас можно только рассуждать.

Не лучшая стартовая позиция, поэтому у меня низкие ожидания от воскресной гонки».