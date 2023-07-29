Валттери Боттас: Я рано перешёл на слики

В Спа гонщики Alfa Romeo не пробились в финал квалификации, хотя показали неплохую скорость…

Валттери Боттас (14-й): «Из-за сильного дождя мы не смогли полноценно поработать на трассе по ходу тренировки, а в квалификации сцепление с трассой отличалось на каждом круге и на разных секторах – важно было верно оценить условия и сделать правильный выбор шин.

Во второй сессии я первым перешёл на слики, но это было чуть преждевременно. Я пересёк линию первым, когда трасса подсыхала, а все остальные улучшили свои позиции на почти сухом асфальте. В целом, мы показали достойный результат, что даёт повод для оптимизма».

Гуаньюй Чжоу (17-й): «Было обидно не пройти во вторую часть квалификации, тем более, что последний круг я начал очень хорошо – первый сектор проехал на полсекунды быстрее и был уверен, что пройду дальше, но сегодня этого не произошло.

Не лучшее начало уик-энда, но я уверен в том, что в субботу всё пройдёт спокойнее. И мы многое сможем сделать».