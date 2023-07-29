Валттери Боттас: Скорость машины добавляет уверенности

В субботнем спринте гонщики Alfa Romeo не заработали очков, но с оптимизмом ждут гонки…

Валттери Боттас (13-й): «В субботу условия были сложными, но примерно такими же, как в пятницу. Погода постоянно менялась, но в гонке удалось побороться и даже отыграть несколько мест. Машина вела себя неплохо, её темп добавляет уверенности перед завтрашней гонкой».

Гуаньюй Чжоу (15-й): «Большую часть спринта я почти ничего не видел. Видимость стала улучшаться только на последних кругах, так что обгонять было непросто.

Главной задачей сегодня, учитывая ситуацию, было уберечь машину от повреждений. В воскресенье должно быть облачно и сухо, что больше подходит нашей машине. Уверен, что в сухих условиях мы сможем отыграться».