80 минут до старта: Комментарий Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо стартует в Спа только девятым, но надеется отыграться…

Фернандо Алонсо: «Я готовлюсь к сложной гонке. Погода может стать определяющим фактором, но я надеюсь, что останется сухо. Это очень важно с точки зрения видимости на трассе, особенно на первых кругах.

Нам не удалось вчера заработать очки, поэтому предстоит заработать их сегодня. В этот уик-энд мне не удалось проехать больше двух кругов подряд на сликах. Я думаю, что наша машина будет быстра, но это предстоит подтвердить в гонке».