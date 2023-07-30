Автоспорт
80 минут до старта: Комментарий Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо стартует в Спа только девятым, но надеется отыграться…
Фернандо Алонсо: «Я готовлюсь к сложной гонке. Погода может стать определяющим фактором, но я надеюсь, что останется сухо. Это очень важно с точки зрения видимости на трассе, особенно на первых кругах.
Нам не удалось вчера заработать очки, поэтому предстоит заработать их сегодня. В этот уик-энд мне не удалось проехать больше двух кругов подряд на сликах. Я думаю, что наша машина будет быстра, но это предстоит подтвердить в гонке».