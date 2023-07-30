Даниэль Риккардо: Я доволен прогрессом

Даниэль Риккардо был близок к тому, чтобы заработать первые очки после возвращения в Формулу 1, но не удержался в восьмёрке в спринте в Спа и финишировал десятым. Его напарник по команде AlphaTauri Юки Цунода закончил спринт на 18-м месте.

Даниэль Риккардо (10-й): «Погодные условия в квалификации перед спринтом были такими же, как и в пятницу. После вчерашней квалификации я чувствовал, что могу прибавить в поворотах, и сегодня сделал шаг вперёд.

Я провёл свою первую квалификацию перед спринтом с сокращёнными сессиями. На мой взгляд, чтобы преуспеть, надо знать, в какой момент выезжать на трассу. В конце второй сессии я первым выехал, что, вероятно, немного снизило шансы, поскольку все остальные смогли прибавить. Мы не ожидали, что пройдём в финал, поэтому квалификационный результат более-менее соответствует возможностям машины. В целом, я доволен достигнутым прогрессом.

На первых кругах спринта я поддерживал хороший темп, но по мере высыхания трассы на трёх последних кругах с шинами начались проблемы, и машина потеряла скорость. Я ехал девятым и видел гонщиков Ferrari и Ландо Норриса перед собой – они отъезжали от меня на втором секторе, а я приближался к ним на прямых.

В конце концов, машина сильно потеряла в скорости, и перед финишем меня обогнали Джордж Расселл и Эстебан Окон. После спринта на всех машинах резина была не в лучшем состоянии, но мы должны понять, почему у нас шины износились сильнее, чем у соперников.

Было бы здорово заработать очки, но я рад, что добрался до клетчатого флага, поскольку не знал, как долго шины ещё смогут удерживать меня на трассе».

Юки Цунода (18-й): «Во время квалификации перед спринтом я допустил несколько ошибок и не смог чисто проехать круг. Я был сильно разочарован тем, что квалифицировался шестнадцатым, поскольку это усложнило задачу в спринте, но это была моя ошибка. Даниэль стартовал выше и имел гораздо больше возможностей заработать очки, поэтому, думаю, стратегия была правильной.

На протяжении всего спринта сцепление задних шин было очень низким – нужно выяснить причину. Надеюсь, с машиной всё в порядке. На рестарте я сильно заблокировал задние колёса и едва не врезался в другую машину, что стало бы худшим развитием событий.

Моя главная задача сводилась к тому, чтобы сохранить машину, принимая во внимание завтрашнюю гонку. К счастью, я избежал столкновений с соперниками или барьером. Я рад, что в гонке стартую одиннадцатым – я давно не зарабатывал очки и надеюсь, что завтра удастся финишировать в первой десятке».