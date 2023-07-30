Даниэль Риккардо: Шинам не хватало сцепления с трассой

В Спа Юки Цунода финишировал десятым и заработал для AlphaTauri первый призовой балл после Гран При Азербайджана. Его напарник по команде Даниэль Риккардо финишировал шестнадцатым и пожаловался, что шинам не хватало сцепления с трассой.

Юки Цунода (10-й): «Команда фантастически поработала – машина летела по трассе, и я рад заработать очки перед летним перерывом. Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз финишировали в десятке. В предыдущих гонках у меня были проблемы, но сейчас я очень рад. Нам повезло, что впереди сошли несколько соперников, но мне было очень комфортно за рулём в гонке.

Машина естественным образом стала лучше, поэтому мне оставалось только контролировать износ шин. В какой-то момент начался дождь, но, к счастью, он быстро прекратился, и я мог поддерживать стабильный темп.

Вчера был ужасный день – я не хотел уходить на летний перерыв с таким результатом, поэтому рад, что сегодня выжал максимум из машины. Я чувствую, что смог отблагодарить команду и зарядить всех позитивной энергией перед перерывом. Сейчас я хочу отдохнуть и подготовиться ко второй половине сезона».

Даниэль Риккардо (16-й): «Честно говоря, было сложно пилотировать в трафике. Возможно, на пустой трассе ситуация была бы лучше, но я не уверен, что сегодня у нас был высокий темп. По ощущениям мне так и не удалось выжать максимум из шин, и на втором секторе им не хватало сцепления с трассой.

На пустой трассе машина становилась быстрее, но в трафике было тяжело. Реальность такова, что только в гонке я проехал первые круги по сухой трассе, а поскольку я ещё не очень хорошо знаю машину, мне по-прежнему чего-то не хватает, но мы решим этот вопрос.

Многие с нетерпением ждут заслуженный отпуск, но у меня немного другая ситуация. Я смогу использовать перерыв, чтобы спокойно поработать. Я отдохну несколько дней, а затем вернусь к привычному графику тренировок, чтобы улучшить свою физическую форму».