Джордж Расселл: Дождевые шины довольно бесполезные

В пятницу и в субботу в Спа гонщики Формулы 1 смогли в полной мере оценить эффективность дождевых и промежуточных шин Pirelli. Промежуточная резина, в основном, получила высокие оценки, но эффективность дождевых шин оставляла желать лучшего. Гонщик Mercedes Джордж Расселл вовсе назвал резину для сильного дождя бесполезной.

«Шины для сильного дождя довольно бесполезные – они очень, очень плохие, – приводит слова Джорджа Расселла издание Racingnews365. – Эти шины на шесть-семь секунд медленнее промежуточных, и единственная причина их использовать только, если на промежуточных шинах возникает аквапланирование. Этот состав необходимо существенно улучшить.

Я помню, как смотрел старые записи с камер на машинах Фелипе Массы и Роберта Кубицы в Фудзи в 2007 году. На трассе было очень много воды, однако они всё равно могли атаковать в полную силу.

Я помню свои старые тесты в Формуле 3 на шинах Michelin и Hankook – на них вообще не было аквапланирования. Я ценю, что актуальные дождевые шины позволяют разгоняться до скорости более 320 км/ч, но всё же этому составу необходимо существенное улучшение».