Ф3: Барнард победил в Спа, Бедрин поднялся на подиум

Британский гонщик Тейлор Барнард одержал первую победу в Формуле 3 в воскресной гонке Формулы 3 в Спа. Для команды Jenzer Motorsport эта победа стала первой с Монцы 2019 года – в последний раз в её составе в Формуле 3 побеждал Юки Цунода.

Компанию Барнарду на подиуме ему составили Кристиан Мэнселл и Никита Бедрин, который повторил свой лучший результат в карьере.

В субботу после финиша спринта было объявлено, что гонщики не получат очки за свои позиции, поскольку они не проехали необходимую дистанцию. Однако позднее решение было скорректировано, и первая десятка очки всё же заработала.

Зак О’Салливан, финишировавший в субботу четвёртым, получил 5-секундный штраф за нарушение границ трассы и опустился на 15-е место. Штраф в 10 секунд получил Дино Беганович за столкновение с соперником – шведский гонщик Prema опустился в протоколе с 9-го на 22-е место.

Воскресное утро встретило участников Формулы 3 облачной погодой, но без осадков. Старт гонки пришлось отложить на пять минут, поскольку Габриэле Мини разбил машину по пути из паддока гонок поддержки на пит-лейн.

Трасса оставалось влажной после ночного дождя, но многие гонщики выехали на решётку на сликах, тогда как Пол Арон, Тейлор Барнадрд, Никита Бедрин, Оливер Грей, София Флёрш, Мари Боя, Кристиан Мэнселл, Себастьян Монтойя, Алехандро Гарсия – на дождевых. В таких условиях было решено дать старт прогревочного круга за автомобилем безопасности. После одного круга Бернд Майландер свернул на пит-лейн, и старт гонки был дан с ходу.

Хосе-Мария Марти сохранил лидерство, а Пол Арон на дождевых шинах к пятому повороту поднялся с одиннадцатого на второе место. В седьмом повороте эстонский гонщик атаковал Марти, без особых проблем вышел в лидеры и начал отрываться от пелотона.

К концу первого круга стало очевидно преимущество гонщиков на дождевой резине – Барнард поднялся на второе место, Боя – на третье, Бедрин – на четвёртое, Флёрш – на седьмое. Обладатель поула Марти откатился на восьмую позицию.

На втором круге лидирующий Арон показал лучший круг и оторвался от Барнарда на восемь с половиной секунд.

На третьем круге дебютант Формулы 3 Ухён Шин вылетел за пределы трассы, попытался вернуться, но застрял в мокрой траве. Кристиан Мэнселл в борьбе за четвёртое место обогнал Никиту Бедрина.

На четвёртом круге Мэнселл поднялся на третье место, смелым манёвром обогнав Мари Бою в восьмом повороте. В этот же момент Оливер Гёте разбил машину в Eau Rouge – гонщик самостоятельно покинул кокпит, а на трассу выехал автомобиль безопасности.

Лидирующий Пол Арон сразу отправился в боксы за сликами. Многие гонщики на дождевой резине последовали примеру пилота Prema, но не все – Барнард, Мэнселл, Бедрин, Гарсия, Монтойя и Флёрш остались на трассе, возглавив пелотон. Арон вернулся на трассу седьмым. Роберто Фария на сликах вылетел в гравий в момент нахождения на трассе автомобиля безопасности.

Рестарт был дан на восьмом круге. Чао Коллет обогнал Оливера Грея в борьбе за девятое место. К пятому повороту Коллет опередил Бою, а в восьмом повороте прошёл ещё и Арона, который ошибся на торможении.

На девятом круге в середине пелотона в борьбе Идо Коэн получил удар от Люка Браунинга в заднее правое колесо, что привело к проколу.

На одиннадцатом круге Мэнселл атаковал Барнарда перед пятым поворотом за лидерство в гонке, гонщики коснулись колёсами, Мэнселл не смог затормозить и выехал за пределы трассы. Кристиан срезал связку поворотов, вернулся лидером, но вернул позицию Барнарду на прямой перед восьмым поворотом.

Кристиан Мэнселл не прекратил атаки на Барнарда, но Тейлор остался впереди и довёл гонку до победы. Никита Бедрин финишировал третьим в семи с лишним секундах позади лидера. София Флёрш заработала очки за седьмое место.

Лидер чемпионата Габриэль Бортолето уже сегодня мог гарантировать себе досрочно победу в чемпионате, но несмотря на лучший круг он финишировал за пределами призовой десятки на одиннадцатом месте. Теперь судьба титула решится на заключительном этапе Формулы 3 в итальянской Монце 1-3 сентября.

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Т.Барнард Jenzer Motorsport 39'50.104 — 15 2. К.Мэнселл Campos Racing 39'51.633 1.529 15 3. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 39'57.807 7.703 15 4. А.Гарсия Jenzer Motorsport 39'59.019 8.915 15 5. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 40'10.157 20.053 15 6. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 40'10.276 20.172 15 7. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 40'10.637 20.533 15 8. П.Арон Prema Racing 40'18.864 28.760 15 9. Х.Марти Campos Racing 40'20.276 30.172 15 10. Ф.Колапинто MP Motorsport 40'21.651 31.547 15 11. Г.Бортолето Trident 40'22.699 32.595 15 12. З.О'Салливан Prema Racing 40'23.172 33.068 15 13. М.Боя MP Motorsport 40'25.014 34.910 15 14. Л.Форнароли Trident 40'25.835 35.731 15 15. К.Фредерик ART Grand Prix 40'26.063 35.959 15 16. Д.Беганович Prema Racing 40'27.856 37.752 15 17. Н.Цолов ART Grand Prix 40'30.231 40.127 15 18. Т.Смит Van Amersfoort Racing 40'33.455 43.351 15 19. Д.Эдгар MP Motorsport 40'35.197 45.093 15 20. Г.Соси ART Grand Prix 40'35.979 45.875 15 21. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 40'41.492 51.388 15 22. Х.Бартер Campos Racing 40'59.147 1'09.043 15 23. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 41'28.921 1'38.817 15 24. Ф.Симонацци Rodin Carlin 42'07.276 2'17.172 15 25. У.Шин PHM Racing by Charouz 40'49.213 1 круг /59.109 14 -. О.Грей Rodin Carlin 33'39.261 Сход 12 -. И.Коэн Rodin Carlin 36'06.152 Сход 12 -. Р.Фария PHM Racing by Charouz 10'54.364 Сход 04 -. О.Гёте Trident 8'31.658 Сход 03 -. Г.Мини Hitech Pulse-Eight — Не стартовал 00

Личный зачёт

Пилот Команда Очки 1. Г.Бортолето Trident 144 2. П.Арон Prema Racing 106 3. Х.Марти Campos Racing 105 4. З.О'Салливан Prema Racing 101 5. Ф.Колапинто MP Motorsport 100 6. Д.Беганович Prema Racing 94 7. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 87 8. О.Гёте Trident 66 9. Л.Форнароли Trident 66 10. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 61 11. Г.Соси ART Grand Prix 54 12. К.Мэнселл Campos Racing 52 13. Т.Барнард Jenzer Motorsport 50 14. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 41 15. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 37 16. Д.Эдгар MP Motorsport 30 17. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 24 18. Х.Бартер Campos Racing 14 19. М.Боя MP Motorsport 13 20. А.Гарсия Jenzer Motorsport 12 21. К.Фредерик ART Grand Prix 11 22. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 06 23. Н.Цолов ART Grand Prix 04 24. И.Коэн Rodin Carlin 02