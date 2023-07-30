Формула E: Кэссиди победил и стал вице-чемпионом

Главная интрига сезона уже была позади, поскольку вчера по итогам первой гонки лондонского финала Джейк Деннис, выступающий за американскую команду Andretti, стал новым чемпионом электрической серии.

Но многие вопросы пока оставались без ответа, в частности, кто займёт второе место в личном зачёте, и какая из команд одержит верх по итогам сезона – всё это должно было выясниться именно сегодня.

Квалификацию перед последней гонкой выиграл Ник Кэссиди, у которого до вчерашнего дня были неплохие шансы на титул, но нелепая ошибка, в которой, пожалуй, больше всего была виновата команда Envision, лишила новозеландца всех надежд, ведь до финиша он просто не добрался. Между Ником и его напарником, Себастьеном Буэми, возникло недопонимание, что привело к контакту между их машинами, в результате которого пострадал именно электромобиль Кэссиди. Хотя Буэми несколько раз настойчиво задавал команде вопрос, как ему действовать, чтобы безопасно пропустить Ника, но по какой-то причине стратеги Envision действовали не лучшим образом.

Но сегодня Ник собирался хотя бы в какой-то мере отыграться и заявил о своих намерениях, второй раз подряд завоевав поул. Он всего на 0,01 секунды опередил Митча Эванса, своего соотечественника и гонщика заводской команды Jaguar, вчера поднявшегося на вершину подиума.

Уже во время финальной квалификации сезона начался дождь и продолжал лить, когда началась гонка, что, конечно, повлияло на всё дальнейшее развитие событий.

Старт был дан позади электромобиля безопасности, и сразу стало понятно, что трасса залита водой, и с видимостью всё очень плохо. Дирекция гонки, понятное дело, больше всего заботилась о безопасности, поэтому сейфти-кар оставался на трассе пять кругов, после чего было принято решение гонку остановить красными флагами.

Все машины вернулись на пит-лейн, а на трассу выпустили уборочную технику в надежде, что она поможет хотя бы немного разогнать воду. Дирекция гонки объявила, что пауза займёт минут 10-15, поэтому гонщики покинули кокпиты своих машин.

Джейк Деннис, свежеиспечённый чемпион мира, комментируя обстановку, высказался примерно в таком ключе: «Мне терять нечего, я свою задачу решил, но считаю, что в таких условиях начинать гонку слишком опасно».

Лукас ди Грасси, один из самых опытных пилотов Формулы E, подчеркнул, что основные проблемы связаны именно с плохой видимостью, но, кроме того, удерживать на трассе машины нового поколения Gen3 также сложнее, поскольку их силовые установки обеспечивают примерно в два раза более высокий крутящий момент. При этом новые шины Hankook намного жёстче, чем Michelin, использовавшиеся командами электрической серии до этого года, что тоже не способствует хорошему сцеплению.

Попытка возобновить гонку была предпринята спустя сорок с лишним минут после её официального старта. Разумеется, машины опять выехали на мокрую трассу за сейфти-каром, но всего через круг вновь появились красные флаги. Т.е. состояние покрытия лучше не стало, и, согласно официальной информации, на трассе по-прежнему слишком много стоячей воды, но дирекция гонки продолжит следить за развитием метеообстановки.

Время шло, дождь продолжался, но поскольку какие-то надежды на улучшение ситуации оставались, то все терпеливо ждали дальнейших распоряжений руководства.

Спустя полтора часа после официального начала гонки была предпринята ещё одна попытка рестарта, разумеется, за электромобилем безопасности. Через один круг он вернулся в боксы, и борьба на трассе наконец-то началась.

Понятно, что в таких условиях Ник Кэссиди сохранил лидерство, но Митч Эванс держался вплотную за его машиной, третьим ехал Норман Нато, четвёртым – Джейк Деннис. Было видно, что гонщикам стоило немалых усилий удерживать машины на трассе, всё ещё залитой водой. Нелишне напомнить, что в Формуле E применяются универсальные «всепогодные» шины вне зависимости от того, трасса сухая или мокрая.

Несмотря на сложные условия на 10-м круге Деннис смог обогнать Нато и подняься на позицию выше. Почти все гонщики первой десятки активировали режим повышенной мощности Attack Mode, но поскольку все сделали это практически одновременно, существенных перестановок не было.

Правда, Дэн Тиктум, гонщик NIO333, известный своей агрессивной манерой пилотирования, всё-таки смог красиво обогнать Maserati Эдоардо Мортары, но эти события происходили в самом конце первой десятки.

Траектория постепенно подсыхала, участники гонки перешли к более решительным действиям, но пока обгоны в основном происходили в конце пелотона, например, Лукас ди Грасси опередил Антониу Феликса да Кошту в борьбе за 16-ю позицию после чего ещё и проехал самый быстрый круг этой стадии гонки.

А вот Жану-Эрику Верню не повезло – на 23-м круге ему пришлось вернуться в боксы на замену проколотого колеса, поэтому двукратный чемпион Формулы E, выступающий за команду DS Penske, откатился на самое последнее место.

До финиша оставалось 10 кругов, Кэссиди продолжал лидировать, Эванс ехал вторым, отставая на пару секунд, Деннис держался на третьей позиции, проигрывая им больше десяти секунд.

Себастьен Буэми, напарник Кэссиди, занимал 6-ю позицию, но его активно прессинговал Сэм Бёрд, напарник Эванса по Jaguar. А позади этой пары шла борьба между Дэном Тиктумом и Нико Мюллером, но британцу никак не удавалось довести обгон до конца.

За три круга до финиша Эвансу удалось немного сократить отставание от Кэссиди, но Ник прибавил, и интервал вновь увеличился до двух секунд.

В это время стало известно о решении дирекции гонки увеличить дистанцию на 4 круга – в Формуле E так бывает, если пелотон долго ездит за автомобилем безопасности.

На инфографике было видно, что в батареях машины Эванса оставалось меньше энергии, чем у Кэссиди, а это означало, что от Митча вряд ли стоило ждать попыток побороться за лидерство. Поскольку Ник был на пути к победе, плюс он заработал шесть очков за победу в обеих квалификациях, а его напарник, Себастьен Буэми, ехал шестым, то при таких раскладах они должны были обеспечить Envision победу в командном зачёте.

Что и произошло через пару кругов, посколько именно в таком порядке первая тройка и финишировала: Кэссиди выиграл гонку, Эванс занял второе место, а Деннис вновь, как и вчера поднялся на подиум. Благодаря этой победе Ник набрал по итогам сезона на два очка больше, чем Митч, следовательно именно он и стал вице-чемпионом электрической серии.