Изола: Командам придётся импровизировать

В Pirelli довольны работой шин в переменчивых условиях в субботу…

Марио Изола: «Субботний спринт всегда интересен, особенно под дождём в Спа. Борьба в трёх сессиях Sprint Shootout была очень плотной, как на промежуточных шинах, так и на сликах, несмотря на большую длину трассы.

Оценить работу дождевых шин оказалось сложно, поскольку после выезда автомобиля безопасности условия гораздо больше подходили для промежуточной резины, которая сработала так, как мы и рассчитывали.

Завтра команды выйдут на старт, не имея информации о поведении сликов – им придётся импровизировать. Если дождя не будет, все они для разработки стратегии будут использовать данные с прошлых Гран При на этой трассе – и о поведении этих составов в первой половине сезона».